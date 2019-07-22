Tuzla Şehitleri yarın anılacak

Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar olacak. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.

Öte yandan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Tuzla şehitleri için yayımladığı mesajda, “Şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak onurumuzdur” dedi.

Benan, Kıbrıslı Türklerin istiklalini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayarak, mesajında “Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutuna bilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine de yer verdi.

(BRT/TAK)