Tuzla’da yangın!

Bugün saat 12.00 sıralarında Tuzla’da Eski Lefkosa – Gazimagusa Anayolu ile Mutluyaka ağıllar bölgesi arasındaki arazide, iki ayri noktada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, anız ve 45 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ve çevre halkı traktörler ve iş makineleri ile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.