Tuzluca'da korkutan yangın!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

17.06.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında Tuzluca'da, Tatlı Spor Klubüne ait lokal içerisinde, temizlik yapılıp, çöp ve kağıtların odun sobası içerisinde yakıldığı sırada odun sobasının aniden alevlenmesi sonucu, bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu 1 adet halı, 6 adet sandviç panel, 1 adet florasan lamba, 3 metre uzunluğundaki elektrik kablosu kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.