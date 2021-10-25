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UBP 22. Olağan genel kurultayı cumartesi ve pazar günleri yapılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:59
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UBP 22. Olağan genel kurultayı cumartesi ve pazar günleri yapılacak
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4 adayın yarışacağı kurultay, 30 Ekim Cumartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31 Ekim Pazar günü oy sayımının ardından tamamlanacak.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alacak kurultayda, UBP üyesi 16 bin 484 kişi oy kullanabilecek. Kurultayda yaklaşık bin yeni üye ise, üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yaptı.

Kurultayda, oy verme işleminin Cumartesi günü saat 12.00’de başlaması ve Pazar günü saat 19.00’da tamamlanması bekleniyor.

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPKurultay
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