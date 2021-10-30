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UBP 22. Olağan kurultayı bugün ve pazar günü yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi 09:24
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UBP 22. Olağan kurultayı bugün ve pazar günü yapılıyor
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Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, yarın saat 09.00’da başlayacak ve Pazar günü oy sayımının ardından tamamlanacak.

Oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

UBP üyesi 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

TAÇOY, SUCUOĞLU VE TÖRE BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yapmıştı. Ancak Saner’in adaylıktan çekilmesiyle başkanlık için 3 aday yarışacak.

Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak.

gelecek Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.

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