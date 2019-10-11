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UBP 44. Kuruluş yıldönümünü kutladı

Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 44. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

11 Ekim 2019 Cuma 15:08
UBP 44. Kuruluş yıldönümünü kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 44. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü partisi olan Ulusal Birlik Partisi'nin 44. kuruluş yıldönümünü bugün büyük bir gururla kutluyoruz” ifadesini kullandı.
 
“UBP’nin halkımızın özgürlük, güvenlik ve refahını ön planda tutan anlayışı, çok partili, parlamenter demokratik yaşantımızda, halkımızın en fazla ilgi gösterdiği, destek verdiği parti konumuna gelmesini sağlamıştır” diyen Sucuoğlu şöyle devam etti:
 
“Ülke yönetiminde en fazla bulunan, ülkenin en güçlü partisi konumunda olan UBP’nin, 44 yıllık süreçte KKTC’nin temellerinin atılmasına, halkın birlik ve beraberliğini, demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet düzenini korumayı, ülkeyi ekonomik yönden de güçlendirmeyi kendine görev bilmiştir. 

Mensubu olmaktan gurur duyduğum Ulusal Birlik Partisi 44 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da gücüne güç katarak, Kıbrıs Türk halkının daha refah günlere kavuşması için, Anavatan Türkiye ile dayanışma ve gönül birliği içinde, çalışmaya kararlılıkla devam edecektir. 
Partimizin 44’ncü kuruluş yıldönümünü en içten dileklerle kutlarken, bu vesile ile partimize bugüne kadar hizmet veren herkese teşekkürlerimi sunar, aramızda olmayanları şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm partililerimizi sevgi ve saygıyla selamlar, sağlık ve mutluluk dolu yarınlar dilerim."

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UBP44KuruluşYILDÖNÜMÜHaberKıbrıs
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Sibel 2019-10-11 15:20:54

44 yılda bir arpa boyu yol alınmamış,neyi kutlatacaksınız

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Ertaç 2019-10-11 15:22:33

O zaman ben 16 yaşında idim şimdi ne söylerseniz o zamanda aynısını söylerdiniz.

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