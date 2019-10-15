UBP 44. yılını kutladı

Ulusal Birlik Partisi 44. yılını kutladı. Ulusal Birlik Partisi 44. yılı dolayısıyla bu akşam

Lefkoşa’da Elysium Park’ta resepsiyon düzenledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda ilk konuşmayı UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı. Saner, UBP’nin ülkenin en köklü patisi olduğuna dikkat çekerek kuruluşunda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Saner, UBP’nin en kısa zamanda Nisan ayında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday belirleyeceklerini de açıkladı.

Saner, UBP’nin ülkenin en köklü vazgeçilmez ve halkın umudu olan bir parti olduğunu söyledi.