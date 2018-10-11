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UBP 6 ilçe başkanından Tatar'a büyük sitem

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 6 ilçe başkanından, UBP Lefkoşa Milletvekili ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın ilçe kongrelerinde kendisine konuşma hakkı tanınmadığına yönelik açıklamasına cevap geldi.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:09
UBP 6 ilçe başkanından Tatar'a büyük sitem

UBP’li 6 ilçe başkanı yaptıkları ortak açıklamada, parti tüzüğünde ilçe kongrelerinde genel başkan, olmaması durumunda genel sekreterin konuşma yapacağının net olarak ifade edildiği kaydedildi.

Ortak açıklamada, UBP Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün konuşma hakkı olmasına rağmen, eşitliğe zeval vermemek ve ilçe kongrelerini genel başkan adaylarının seçim mitinglerine dönüştürmek adına bu hakkından feragat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sayın Tatar basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, 23 Eylül tarihinde eşzamanlı olarak aynı günde son derece olgun ve demokratik bir havada gerçekleşen ilçe kongrelerine gölge düşürecek şekilde konuşması bizleri derinden üzmüştür” denildi.

Açıklamada, UBP’nin büyük ve kurumsal bir parti olduğu ve kurumsallık yapısı içerisinde her adımın, UBP’nin tüzüğü çerçevesinde atıldığı ve tüzüğün 65’inci maddesinin ilçe kongrelerinde kimlerin konuşma yapacağını hiçbir yoruma mahal vermeyecek şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanlığı’na talip olan Sayın Ersin Tatar’ı önce Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü’nü öğrenmeye, sonra da kurultay kaygısıyla UBP’nin büyük yükünü sırtlayan parti ilçelerini ve başkanlarını yermekten imtina etmeye davet ederiz” ifadeleri yer aldı.

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UBPErsin TatarSitemHaberGündemKıbrıs
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