UBP, Ad-Hoc Komitesine 'karma oy' sisteminin kaldırılmasını önerecek

Ulusal Birlik Başkanı (UBP) Grup Başkan vekili Özdemir Berova, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Berova, “UBP bu yeni yapılacak seçim döneminde karma oyun kaldırılmasına yönelik bir öneri sundu. Bazı hadiseleri de değerlendirmek gerekiyor. UBP, Mecliste bu karma oyu kaldırması için salt çoğunluğa sahip değil. Karma oyun kaldırılması açısından kurulan Ad-Hoc Komite’nin oluşumu da bir uzlaşı sonucu yapıldı” ifadelerini kullandı.

UBP’nin karma oyun kaldırılması için bir öneri sunduğuna işaret eden Berova, Parti Meclisi’nin bu konuya ilişkin bir karar aldığına dikkat çekti.

Ad-Hoc Komite’de oy birliği ile karar alınacağını da vurgulayan Berova, “Perşembe günü gayriresmi bir toplantı yapacağız. UBP PM’nin aldığı karar neticesinde komiteye karma oyun kaldırılması yönünde bir öneriyle gideceğiz. Bu konuda oy birliği sağlanamayacaksa, önerilerini dinleyeceğiz ve değerlendireceğiz” dedi.

UBP’li vekil Berova, “Günün sonunda karma oy sistemi kaldırılacak eğer bu konuda bir mutabakat sağlanamazsa ne yapılabiliri de uzlaşı içerisinde olacak” diyerek, uzlaşı sağlanamaz ise mevcut yasayla seçime gidileceğini de aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI