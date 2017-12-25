UBP adayları Girne'de

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili adayları, UBP’nin Seçim Otobüsü ile Girne ve ona bağlı bazı köyleri gezdi.

UBP Milletvekili adayları, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu’nun ev sahipliğinde yaptıkları gezi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kalabalık bir heyetle yapılan ziyaretler adeta Girne çıkarmasına dönüştü.

Adayların Girne ziyaretlerine Lapta Belediye Bakanı Fuat Namsoy da eşlik etti ve vatandaşlardan Ulusal Birlik Partisi’ne destek istedi.

İlk durak olan Girne Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesinde duran otobüsten inen vekil adayları, sanayi esnafı ile buluştu. Esnafla kahve içip sohbet eden UBP’li adaylar, esnafın sorunlarını ve seçimlerle ilgili beklentilerini dinlediler.

UBP AKDENİZ ,TEPEBAŞI’, ÇAMLIBEL VE KARŞIYAKA’DA ‘BİRİZ’ DEDİ

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayları UBP Seçim Otobüsü ile Akdeniz ,Tepebaşı ve Çamlıbel köylerini ve Karşıyaka’yı ziyaret etti.

Lapta Belediye Bakanı Fuat Namsoy ile UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ile birlikte UBP Akdeniz Örgüt Binası’nda onları bekleyen coşkulu kalabalığı selamlayan UBP Milletvekili adayları gördükleri ilgi karşısında zaman zaman duygulandılar.

Toplantıda bir konuşma yapan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, kırgınlıkların bir yana bırakıldığını ve Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini ifade etti. ‘Lapta’da biriz, Alsancak’ta biriz, Akdeniz’de de biriz’ diyerek Akdeniz Köyü’ndeki çoşkulu kalabalığa seslenen Fuat Namsoy, herkesi seçim gününe kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya ve UBP lehine sandıkları doldurmaya çağırdı.

Daha sonra sözü alan UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Akdeniz Köyü’ne girdiğinde hemen her evde asılı duran turuncu UBP bayraklarını görünce UBP’nin tek başına iktidar yürüyüşünün zaferle sonuçlanacağından emin olduğunu söyledi. Özbekoğlu, UBP seçim otobüsünün Girne’den hareketi sırasında otobüstekilere, ‘ilk hedefimiz Akdenizdir’ dediğini ifade ettiğini anlattı. Karşısında kendilerini bekleyen böylesine coşkulu bir kalabalık bulduğu için ayrıca duygulanıp mutlu olduğunu ifade eden Özbekoğlu, partilerde örgütlenmenin bu nedenle önemli olduğunu ifade etti ve Akdeniz UBP Örgüt Başkanı Salih Canlısoy’a teşekkür etti.



UBP’nin özellikle küçük esnafla ilgili seçim manifestosunda yer alan destek program ve projeleri Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi esnafı tarafından ilgiyle dinlendi.

UBP Girne Başkanı Serdar Özbekoğlu yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi’nin yükselişini sürdürdüğünü, partinin elle tutulur ve uygulanabilir projeleri sayesinde halkın hiç tereddüt etmeden mührünü güneşe vurup Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara taşıyacağından hiç kuşkusu olmadığını söyledi.