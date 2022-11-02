UBP adaylarını açıkladı

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Baskan adayı başta UBP'liler, sonra da bolgeliler arasinda büyük şaşkınlıkla karşılandı.

UBP'nin bir önceki yerel secimlerde aynı bölgede 9 oyla seçimi kaybeden cenk Şereni aday göstermesi beklenirken bu ismin pas geçilmesi anlamlandırılamadı.

Öte yandan eski iskele kaymakamı Kemal Yılmaz ve mevcut başkan Ahmet sennaroglunun da aday gösterilmeyerek tamamen yeni bir ismin aday yapılması bu isimler arasında da öfke ile karşılandı