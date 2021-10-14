Bahar Sancar - ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin istifası hakkında yorum yapan İncirli, CTP’nin çok uzun zamandır erken seçim çağrısı yaptığını ve erken seçim talebinde de partinin değil halkın menfaatlerini gözettiklerinin altını çizdi.

Bazı basın organlarında çıkan “CTP seçimden kaçıyor” yorumlarını da sert bir dille eleştiren İncirli, “Biz parti olarak halkın menfaatlerini gözetiyoruz. Erken seçim çağrısını sadece bugün değil, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından halkın iradesinin ortaya konması için yapmaya başladık” dedi.

Ersan Saner’in Cumhurbaşkanına hükümetin istifasını sunması hakkında da konuşan İncirli, “Sayın Saner çağrı yaptı. 23 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında bir seçim yapalım dedi. Biz de kabul ettik. O tarihler içerisinde 6 Şubat’ta tüm partiler hem fikir oldu. Ama yasa gereği erken seçim tarihi alındığı ve resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girer ve erken seçim kararıyla birlikte seçim yasakları başlar. Bu yasa gereğidir. Sayın Saner’in keyfine göre değildir. 20 gün daha geç seçim yasaklarını başlatamazsınız. Bunu yapmaları da yasaya aykırıydı. Biz buna karşı çıktık. Seçim yasakları gereği istihdam gibi, atamalar gibi, arazi vermek gibi yapılmaması gereken şeyleri yapamazsınız. Bunu 20 gün daha fazla yapabilmek için “Konuşacak bir şey yok” diye masayı devirdi ve “Muhalefet seçim istemiyor” diye saptırdılar” şeklinde konuştu. İncirli, “Hükümeti icraatlar, düşünce silsilesi ve yaptıkları işler açısında çok dağılmış olarak değerlendiriyorum. UBP bu ülkeyi kendi kurultaylarının kuyruğuna takarak sürüklüyor” dedi.

Sıla Usar İncirli, “Esas soru 1 gün önce 20 iş günü kadar bir süre seçim yasağı olmasın diye masayı deviren Sayın Saner, 24 saat geçmeden nasıl oluyor da istifa etme noktasına geldi?” diye sordu.