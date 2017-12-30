Ulusal Birlik Partisi (UBP) Çatalköy’de miting düzenledi ve milletvekili adaylarını tanıttı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe ve Çatalköy’de’de kullanılan ve yeniden düzenlenen örgüt binasının sembolik açılışı da gerçekleştirildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün UBP camiası olarak gururlu, birlik beraberlik ve bütünlük içinde olduklarını, 7 Ocak’tan sonra da daha güçlü, bilinçli ve sağlıklı icraatlar için destek beklediklerini belirtti.

“BİZ ÜLKEMİZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ VE YAPMAYA DA DEVAM EDİYORUZ”

Mitingde konuşan UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, gelecek için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti. Özgürgün “Halkımızdan isteğimiz UBP’yi tek başına iktidar yaparak önümüzdeki büyük projeleri hayata geçirmek için yetki vermeleridir” dedi.

Öncelikle ülkenin ekonomisini düşündüklerini dile getiren Özgürgün, “Ülke sevdasıyla, anavatanla birlikte inanıyoruz ki biz ülkemiz için her şeyi yaparız ve yapmaya da devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Özgürgün halkın ve tüm kesimlerin refah ve mutluluğu için 75’ten beri pek çok hükûmetlerde bulunduklarını, bazı dönemlerde UBP iktidarlarının gitmesi gerektiğinin çok söylendiğini ancak UBP’nin her sefer gelerek ülkeyi gayretle ayağa kaldırdığını savundu.

“KIBRIS SORUNU HAKKINDA TEK KELAM EDEMİYORLAR; ÇÜNKÜ RUMLARIN TOKADINI YEDİLER”

Seçim çalışma ve kampanya sürecinde “diğer partilerin Kıbrıs sorunu ve konusu hakkında tek laf etmediğini” ifade eden Özgürgün, şu ifadeleri kullandı;

“Bir tek parti Kıbrıs sorunundan bahsetmiyor bu seçimlerde... Sesleri kesildi neden çünkü yıllarca olmayacak hayaller peşinde ülkeyi talan ettiler de ondan… Rum tarafı açıkça ilan etti: böyle bir anlaşmayı yapmayız, Biz adanın tamamına sahip olmak istiyoruz. İşte bu yüzden susuyorlar”.

Kıbrıs konusunda Rum tarafıyla anlaşmanın mümkün olmadığını, çünkü azınlık olmayacaklarını ifade eden UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’nin devletin güvencesi olduğunu da sözlerine ekledi.

EROĞLU: “BİZ UBP OLARAK İKTİDAR OLMAYA HAZIR VE ALIŞKINIZ ÇÜNKÜ BİZ İCRAAT HÜKÜMETİYİZ”

Mitingde konuşan KKTC 3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu da tüm uğraşlarının KKTC’ye sahip çıkmak, insanları mutlu etmek, Kıbrıs Türk halkını KKTC’nin sahibi yaparken huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek olduğunu söyledi.

Barış Harekâtı öncesi Kıbrıs Türkü’nün hiçbir şeyi olmadığını anlatan Eroğlu, “Başımızın üzerinde devlet var, bayrak var. O günlerden bugünlere geldik. Çok zorluklar içinde icraatlar yaptık, çok büyük uğraşlar verdik” diyerek, o yıllarda Türkiye’den uçaklar gelinceye kadar Mağusa’ya Rum havan toplarının düştüğünü, Türkiye’yi umut ve hasretle beklediklerini anlattı.

Eroğlu “Şimdi uçak seslerinden rahatsız olanlar sanırım bilmiyor. O uçaklar Kıbrıs Türk halkının hayatını kurtarmıştır” dedi.

Seçim arifesinde olduklarını ve ne yapacaklarını bildiklerini ifade eden Eroğlu, “Biz UBP olarak iktidar olmaya hazır ve alışkınız çünkü biz icraat hükümetiyiz. Siyasete girilir ve çıkılmaz sizlerle birlikteyim. Adaylarımızı sandıktan çıkarmak asli görevimizdir. Kalan on günü çok iyi değerlendirirsen oyumuz yüzde beş artar. Adayların dikkatine de getiriyorum son on günde çok dedikodu çıkar itibar etmeyiniz” diye konuştu.