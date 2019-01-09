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UBP, Ciklos'ta Eylem Yaptı

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
UBP, Ciklos'ta Eylem Yaptı

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UBP sel felaketinde 4 gencin öldüğü Ciklos’ta eylem yaptı.

Tatar: “Rapor ortada, ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız”

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Anahtar Kelimeler:
UBPCiklos
Yorumlar
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mehmet 2019-01-09 14:15:40

cıglos vırajı (keskın vıraj) yapılalı ay olmadı kı bozuldu yetkılıler bır zahmet kontrol etsın

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NEDEN 2019-01-09 13:45:49

NEDEN AKACAN REZİLLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIYORSUNUZ

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cansu 2019-01-09 15:37:41

bunlar da ancak boy göstermede daha önce nerdeydiniz be hollolar

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KIBRISLI 2019-01-09 16:19:20

İHALEYE KİM ÇIKTI ACABA?TAKİBİNİ BAŞLANGIÇTA KİM YAPTI ACABA?SÜTTEN ÇIKMIŞ AK GAŞIK SENİİ! MEĞER SÜT KESİKMİŞ GAŞIK KİRLİ :))

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Saygısızlık 2019-01-09 17:55:01

Çok pardonda gecenin karanlıgında şu saatleri değişmediğniz zamada dagyolunda gençler öldü hanginiz istifa ettiniz be?? Orda ölenler içinda bir eylem yaptınızmı ? hanginiz sesi çıktı ozaman. İşiniz ğücünüz reklam yapmak. Bari ölüye saygınız olsunda onlar üstünden prim yapmayın saygızılar. Biraz yüzünüz kızarsında utanın be

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kurt 2019-01-09 17:38:54

SAYIN UPB LILER BASTA SIZ DA OLSANIZ BU KAZA OLACAKTI ONUN ICIN SIMDIKI HUKUMETE SUC BULMAYIN TOPUNUZ BASA GECSE HEP AYNI HALKINI DUSUNEN YOK KI SIZE OY VERENLERDE KABAHAT ZATEN

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erol veled 2019-01-09 18:06:21

Boy gostermede uzerinize rakip tanimiyorum. Sizlerin basarabildiginiz sadece SOV yapmak.

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Doğru Söz 2019-01-09 19:07:26

Bizim ülkenin en kıt kaynağı dürüst insandır. Memlekette en iyi yol bu. Değil diyen çıksın iddiaya girelim . Bir yabancı uzmana soralım. Kusuru var herhalde ki insanlar öldü. Ama diğer yolların doğrusu yok. Memleketin de doğrusu yok. Memleketin kendisi yanlış.

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