UBP, Ciklos'ta Eylem Yaptı

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cıglos vırajı (keskın vıraj) yapılalı ay olmadı kı bozuldu yetkılıler bır zahmet kontrol etsın
NEDEN AKACAN REZİLLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIYORSUNUZ
bunlar da ancak boy göstermede daha önce nerdeydiniz be hollolar
İHALEYE KİM ÇIKTI ACABA?TAKİBİNİ BAŞLANGIÇTA KİM YAPTI ACABA?SÜTTEN ÇIKMIŞ AK GAŞIK SENİİ! MEĞER SÜT KESİKMİŞ GAŞIK KİRLİ :))
Çok pardonda gecenin karanlıgında şu saatleri değişmediğniz zamada dagyolunda gençler öldü hanginiz istifa ettiniz be?? Orda ölenler içinda bir eylem yaptınızmı ? hanginiz sesi çıktı ozaman. İşiniz ğücünüz reklam yapmak. Bari ölüye saygınız olsunda onlar üstünden prim yapmayın saygızılar. Biraz yüzünüz kızarsında utanın be
SAYIN UPB LILER BASTA SIZ DA OLSANIZ BU KAZA OLACAKTI ONUN ICIN SIMDIKI HUKUMETE SUC BULMAYIN TOPUNUZ BASA GECSE HEP AYNI HALKINI DUSUNEN YOK KI SIZE OY VERENLERDE KABAHAT ZATEN
Boy gostermede uzerinize rakip tanimiyorum. Sizlerin basarabildiginiz sadece SOV yapmak.
Bizim ülkenin en kıt kaynağı dürüst insandır. Memlekette en iyi yol bu. Değil diyen çıksın iddiaya girelim . Bir yabancı uzmana soralım. Kusuru var herhalde ki insanlar öldü. Ama diğer yolların doğrusu yok. Memleketin de doğrusu yok. Memleketin kendisi yanlış.