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UBP-CTP görüşme sonrası açıklama!

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:52
UBP-CTP görüşme sonrası açıklama!
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Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Tatar ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

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Tatar: "Güzel bir sohbet oldu. Ya HP, ya CTP ile koalisyon olacak ya da erken seçim gündeme gelecek. Birkaç gün sonra yeni bir görüşme olabilir."

CTP Genel Başkanı Erhürman: "Gündemde çok uzun süredir bir hükümet formülü var. Şu an düşüncemiz o hükümet formülü yönünde çalışmaları sürdürmeleridir. Sayın Ersin Tatar'a samimiyetle başarılar dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Erhürman
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ingiltereden birisiyim 2019-05-15 11:50:52

inşAllah ctp ile kurarsınız hp bos erken secimde ola bilir ama butce kaldırmaz

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Doğru Söz 2019-05-15 12:17:10

UBP-CTP denenmemiş mizdi? Ne değişti? Bir parti 1-2 değişiklikle değişmez. Bir insan veya parti bir şeyi yaptı ise yine yapabilir. Kısır döngü.

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Osman 2019-05-16 08:21:44

Ubp ctp iyi olur..Lakin ydp yanliz bırakmamak gerek ciddi bir parti

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