UBP-CTP görüşme sonrası açıklama!

Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Tatar ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Tatar: "Güzel bir sohbet oldu. Ya HP, ya CTP ile koalisyon olacak ya da erken seçim gündeme gelecek. Birkaç gün sonra yeni bir görüşme olabilir."

CTP Genel Başkanı Erhürman: "Gündemde çok uzun süredir bir hükümet formülü var. Şu an düşüncemiz o hükümet formülü yönünde çalışmaları sürdürmeleridir. Sayın Ersin Tatar'a samimiyetle başarılar dilerim."