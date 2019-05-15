UBP-CTP görüşme sonrası açıklama!

Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Tatar ve CTP Genel Başkanı Erhürman görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.
CTP Genel Başkanı Erhürman: "Gündemde çok uzun süredir bir hükümet formülü var. Şu an düşüncemiz o hükümet formülü yönünde çalışmaları sürdürmeleridir. Sayın Ersin Tatar'a samimiyetle başarılar dilerim."
inşAllah ctp ile kurarsınız hp bos erken secimde ola bilir ama butce kaldırmaz
UBP-CTP denenmemiş mizdi? Ne değişti? Bir parti 1-2 değişiklikle değişmez. Bir insan veya parti bir şeyi yaptı ise yine yapabilir. Kısır döngü.
Ubp ctp iyi olur..Lakin ydp yanliz bırakmamak gerek ciddi bir parti