Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

UBP-CTP görüşmesi sona erdi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları sürecinde heyetler arası görüşme sonrası açıklama yaptı.

11 Şubat 2022 Cuma 13:35
0 Okunma
UBP-CTP görüşmesi sona erdi
banner108

Hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Ulusal Birlik Partisi, (UBP) Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti. 

“GAYET SAMİMİ BİR ORTAMDA ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK SIKINTILARI KONUŞTUK”

Ziyaret sonrası “Gayet samimi bir ortamda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları konuştuk.” diyen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, görüşmede önlerindeki süreçte madde madde hazırladıkları yazıyı sunduklarını kaydetti. CTP'nin değerlendirme yapacağını ifade eden Sucuoğlu, icap edilmesi halinde bir görüşme daha gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Sucuoğlu, iki büyük partinin bu süreçte birlikte hareket etmesinin de fayda edebileceğini dile getirdi.

“MUHALEFETTE KALMAK GİBİ ÖZEL BİR ARZUMUZ YOK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise  samimi ve iyi niyetli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. İlkler konusunda başta Kıbrıs sorunu olmak üzere farklılıklar olduğunu hatırlatan Erhürman, İyi niyet ve samimiyetle bunlar paylaşıldığını söyledi. Erhürman, hafta sonu değerlendirme yapacaklarını da belirtti. "İş ola bir görüşme gerçekleştirmediklerinin" altını çizen Erhürman, muhalefette kalmak gibi özel bir arzularının da olmadığını kaydetti. Erhürman, ilkeler üzerinde gerçek bir uzlaşma sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 11.02.2022 14:39
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Faiz SucuoğluCTP Genel Başkanı Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“TMT’ye illegal demek Kıbrıs Türkü'ne hakarettir”
“TMT’ye illegal demek Kıbrıs Türkü'ne hakarettir”
UBP heyeti CTP’de
UBP heyeti CTP’de
Kudret Özersay: Hükümet için iki parti yeterli
Kudret Özersay: Hükümet için iki parti yeterli









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim