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UBP-CTP-HP denemesi mi?

Üç parti başkanının da hükümette yer almayacağı geniş tabanlı UBP-CTP-HP koalisyon modeli için çalışma başlatıldı

04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:40
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UBP-CTP-HP denemesi mi?

Ülke siyaseti bayram tatili dinlemiyor. Yeni hükümet modelleri gündeme geliyor, siyaset kazanı kaynıyor.

Faiz Sucuoğlu’nun Başbakan olmayacağı bir model üzerinde çalışmalar yapılıyor.

SES KIBRIS’ın elde ettiği son bilgiye göre, parti başkanlarının hükümette olmayacağı geniş tabanlı yeni bir hükümet modeli için kollar sıvandı.

İsmi henüz belirlenmeyen ancak üzerinde anlaşma sağlanacak bir UBP’li vekilin Başbakanlığı’nda UBP-CTP-HP hükümeti için bayram tatilinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Üç parti başkanının da konuya sıcak olduğu ancak konuyu yetkili kurullarında tartışmak istediği için resmiyete dökülmüş bir durum yok.

Ancak sorunların üzerinden gelinebilmesi için geniş tabanlı bir hükümet modeli üzerinde duruluyor.

UBP-CTP-HP’nin toplam vekil sayısı 45’e ulaşıyor.

Bilindiği üzere UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda anlaşılmış ancak güven oylaması yapılacak olan cumartesi gününün bir gece öncesinde DP ve YDP aldıkları karar ile hükümete güven oyu vermeyeceklerini açıklamışlardı.

Bu gelişme üzerine de Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmişti.

Tatar ise henüz hükümeti kurma görevini her hangi bir vekile vermiş değil.

Son günlerde Sucuoğlu dışında bir vekile hükümeti kurma görevi verilebileceği ortaya atılsa da UBP MYK cumartesi günü aldığı karar ile böyle bir duruma onay vermediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
UBPCTPHPHükümetKKTC
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