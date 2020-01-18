UBP, Cumhurbaşkanı adayını bugün belirliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yetkili organları, partinin nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayını saptamak üzere bugün toplanacak.
Bu amaçla UBP Merkez Yönetim Kurulu saat 12.30’da toplanacak, ardından saat 14:00’de ise Parti Meclisi toplantısı yapılacak.
Tüzük gereği Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’ndan gelen kararı da dikkate alarak UBP’nin Cumhurbaşkanı adayını saptayacak.
UBP Tüzüğünün 34’üncü maddesinin 8’inci fıkrası partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama görevini Parti Meclisi’ne verdiği bildirildi.
BRTK
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