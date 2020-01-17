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UBP Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi yarın saat 14.00’te UBP’nin Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını saptamak üzere toplanacak.

17 Ocak 2020 Cuma 09:56
UBP Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak

UBP Genel Sekreterliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Ulusal Birlik Partisi kökleri tarihin derinliklerinde olan Kıbrıs Türk Halkı’nın özü, sözü, merkezde, demokratik bir kitle partisidir.
Milletimizin, KKTC Devleti ile Halkımızın hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi, huzur ve güvenliğimizin sağlanması, halkımızın refahının artırılması, Kıbrıs konusunun halkımızın istediği sonuca ulaştırılması UBP için esastır.

UBP’nin kararları tarihsel deneyimlerimizin ışığında, halkımızın sesine kulak verilerek, parti tabanımızın yönlendirmeleri doğrultusunda yetkili kurullarımızca alınır.

UBP Tüzüğü, partinin Cumhurbaşkanı adayını saptama görevini Parti Meclisimize vermiştir.
UBP Parti Meclisi bu bağlamdaki görevini yapmak üzere yarın saat 14.00’te toplantıya çağrılmıştır.
Toplantı, partimizin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki tarihi merkez binamızda gerçekleştirilecektir.
Kamuoyumuza ve tüm Parti Meclisi üyelerimize saygıyla duyurulur”.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
UBPHaberKKTC
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ayşa 2020-01-17 10:00:45

hangisi seçilirsa seçilsin dört ayaklı olacağı KESİİN

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adidas 2020-01-17 10:57:32

be arkadaşlar bu adamların hepsinin sahtekar olduğunu bilip tekrar seçmek ne büyük aptallıktır farkındamısınız?sonra da yol yok düzen yok

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