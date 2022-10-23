UBP'de adaylar netleşiyor...

BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

YEREL SEÇİM MYK’NIN GÜNDEMİNDEYDİ…

Ulusal Birlik Partisi MYK toplantısı dün genel merkezde yapıldı. Toplantının gündeminde güncel konuların yanı sıra yerel seçimler ve belediye başkan adayları vardı. Yaklaşan yerel seçimler ile birlikte seçim atmosferinin günden güne hissedildiği KKTC’de UBP 7 bölgede adaylarını açıklasa da, diğer bölgelerde aday çokluğundan dolayı net bir karara henüz varılamadı.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI BEKLENİYOR…

Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısında, diğer bölgelerdeki adayların belirlenmesi için Anayasa Mahkemesi’nin kararının beklenmesi, ancak bu süre zarfında da bölgelerde adaylarla ilgili istişarelerin devam etmesi yönünde fikir birliği oluştu. Anayasa Mahkemesinin önümüzdeki hafta yerel seçimlerle ilgili bir karar vermesi beklenirken, karara göre UBP belediye başkan adaylarını bir şölen ile tanıtacak.

UBP’DEN ZURNACILAR’A YEŞİL IŞIK…

UBP yerel seçimlerde hükümet ortakları ile ittifak kurmasının yanı sıra, güçlü isimleri de partisinden aday gösterdi. Girne’de bağımsız aday Nidai Güngördü’ye destek vereceğini açıklayan Ulusal Birlik Partisi’nin Yeniboğaziçi’nde de mevcut başkan ve bağımsız aday olan Mustafa Zurnacılar’a destek vermesi bekleniyor. Dün gerçekleşen MYK toplantısında da Mustafa Zurnacılar ismi konusunda fikir birliği oluştuğu Gündem Kıbrıs’ın kulislerden elde ettiği bilgiler arasında bulunuyor.