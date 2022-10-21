UBP'de derin çatlak...

Cem Dana'nın açıklaması şu şekilde:

Ben aşağıda imza sahibi,Gazimağusa Belediyesi UBP belediye meclis üyesi CEM DANA.

13 EKİM 2022 tarihinde UBP genel başkanı Sn. Dt. ÜNAL ÜSTEL ve UBP genel sekreteri sn. OĞUZHAN HASİPOĞLU tarafından Başbakanlığa davet edildim. Çok sıcak karşılandım samimi bir atmosfer içinde geçen görüşmede şahsımdan Gazimağusa belediye başkan adaylığından çekilmem hususunda rıcada bulunuldu.

UBP’ de tam yetkili olan ve çok değer verdiğim bu değerler bana ‘Anket yapıldı sen ikinci çıktın “Lütfen” çıkan adayı destekle , demelerine karşın bana anketi gösterin. Derhal çekileyim cevabını verdim .Ançak anketin SN.Başbakan ve Genel sekreter tarafından görülmediğini bu görüşmede öğrendim.

Bana 17 Ekim Pazrtesi günü anketi göstereceklerini ifade etmelerine, bügüne kadar beklememe rağmen bir sonuç alamadım. Yani anket sonucu tarafıma gösterilmedi.

Bağımsız aday olmaya kararlıyım. 27 yıllık UBP deki yaşamımın 12 yılını Gazimağusa UBP belediye meclis üyeliği ( iki dönem AS BAŞKANLIK) görevini yaptım.Bilği ve tercübemin yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bügüne kadar partimden ne kendim nede ailem için bir talebim olmadı bazı kişilerin CEM’in mutlaka bir isteği , bir talebi vardır demelerini şiddetle kınıyorum.

Amacım sadece Gazimağusa halkına hizmet etmektir. Bu durumda önümdeki günlerde partimden istifa etmek kaçınılmaz olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.CEM DANA