UBP'de İki genel başkan adayı bir araya geldi

Gardiyanoğlu "Bu akşamki ilçe toplantımızı hayırlısı tamamladık" derken, toplantının pandemi gereği Sarayönü Meydanında yer aldığı görüldü.
Toplantıya iki genel başkan adayı Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'nun da katıldığı dikkat çekti.
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, bu akşamki toplantıları ile ilgili detayları paylaştı
Gardiyanoğlu "Bu akşamki ilçe toplantımızı hayırlısı tamamladık" derken, toplantının pandemi gereği Sarayönü Meydanında yer aldığı görüldü.
Toplantıya iki genel başkan adayı Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'nun da katıldığı dikkat çekti.