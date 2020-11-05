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"UBP'DE İKİNCİ TUR YOK"
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"UBP'DE İKİNCİ TUR YOK"

UBP’de Kurultayı yöneten Divan Başkanı Zorlu Töre UBP'de her iki adayın da adaylıktan çekildiğini açıklandı.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:27
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"UBP'DE İKİNCİ TUR YOK"

UBP'nin Cumartesi yapılması öngörülen kurultayında Parti Genel Başkanlığı için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, adaylıktan çekildi. Kurultay ertelendi.

"ERTELEME DEĞİL, İPTAL DEĞİL, BU KURULTAY BAŞKAN SEÇEMEDİ"

Uzun süren Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplantısını ardından 11. UBP Kurultayı’nın “yapılmayacağı” açıklandı.

UBP Genel Merkez’de toplantının ardından açıklama yapan Kurultayı yöneten Divan Başkanı Zorlu Töre UBP'de her iki adayın da adaylıktan çekildiğini açıklandı, “İkinci tur yapılamayacak” dedi.

Töre, partinin yetkili organının yeniden kurultay tarihi tespit edeceğini söyleyerek şunları anlattı:

“İkinci tur yapılamıyor. Bunun sebebini var mıdır, yok mudur. Kendileri bize adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Divan olarak biz bu durumu yeniden değerlendireceğiz. Bu kurultay bir başkan seçememiştir. Bir dosya düzenleyip, bunu bir rapor halinde parti merkezine vereceğiz. Bu erteleme değildir, bir iptal da değildir. Bu kurultaydan bir genel başkan çıkmadı. 45 gün içerisinde bir karar alınacak”

Töre’nin kısa açıklamasının ardından basına açıklama yapan  UBP Genel Sekreteri Ersan Saner adaylıktan çekilen Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’u “bu cesaretlerinden ötürü” kutladı.

Saner, her iki aday ile birlikte fotoğraf da çektirerek kararlarının hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 05.11.2020 16:49
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