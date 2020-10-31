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UBP'de kurultay bugün

Ulusal Birlik Partisi(UBP) olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor, Parti Genel Başkanlığı için Dursun Oğuz, Ünal Üstel, Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Hasan Taçoy yarışacak.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:21
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UBP'de kurultay bugün

Ulusal Birlik Partisi(UBP) olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor, Parti Genel Başkanlığı için Dursun Oğuz, Ünal Üstel, Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Hasan Taçoy yarışacak. 

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Kurultay’da oy verme işlemleri saat 10:00 başlayacak ve saat 20.00’de sona erecek. Herhangi bir aday ilk turda kullanılan oyların yüzde elliden fazlasını alırsa UBP Genel Başkanı seçilmiş olacak. Aksi halde en fazla oyu alan iki aday arasında 7 Kasım Cumartesi oylama yapılacak.

Kurultay açılışı, sayımı ve sonucu GÜNEŞ TV tarafından Türksat uydusu ve internet üzerinden yayınlanacak.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT’de katıldığı bir programda, “Bu tip kurultaylarda her ne kadar herkesin demokratik olarak bu yarışlara katılma hakkı olduğu gibi, partinin birlik ve bütünlüğü için de bir iki aday üzerinde ya da 3 aday üzerinde uzlaşı sağlayıp bu kurultaya sürecini atlatabilirdik diye düşünüyorum” dedi. 

TEK KONUŞMACI

Seçime katılacak adaylarla varılan konsensüs gereği hiçbir adayın konuşma yapmayacağını belirten Saner, tek konuşmacının genel başkanlığa vekalet etmesinden dolayı kendisi olacağını söyledi. 

Konuşmanın ardından oylamaya geçileceğini belirten Saner, pandemi koşulları yüzünden elektronik oylama yapılabilmesi için tüm hazırlıkların da tamamlandığını ancak, birkaç adayın bu konuda tereddütleri olmasından dolayı oylamanın eski sistemle yapılacağını vurguladı.

“ERKEN SEÇİME GİTMEKTEN ÇEKİNMEYİZ”

UBP’nin Genel Başkanının aslında ülkenin başbakanı olacağını da söyleyen Saner,  “Biz parti olarak hükümet kurma çalışmalarında tüm şartları zorlayarak yapacağımız çalışmaların sonuç vermemesi halinde erken seçime gitmekten de çekinmeyeceğimizi çok net ifade etmek isterim” dedi. 

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