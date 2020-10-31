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UBP'de kurultay günü

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni genel başkanını seçeceği kurultay bugün yapılıyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 11:30
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UBP'de kurultay günü

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni genel başkanını seçeceği kurultay bugün yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlaması beklenen Olağanüstü kurultay 10.45 itibariyle başladı.

Oy verme işleminin saat 20.00’de sona ermesiyle kurultayın tamamlanması bekleniyor.

Saner: "Oylarınızın UBP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

İlk olarak UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in konuşmasıyla açılış yapıldı. Saner, nisap sağlanamadığı için tüzük gereği bir saat beklemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, bekleyenlerden özür diledi.

Kurultayın başında konuşma yapan Saner, Türkiye'de yaşanan deprem ve sel felaketiyle ilgili geçmiş olsun mesajı iletti.

11. Olağanüstü genel kurultayında sadece genel başkanlık gündemi olduğunu ifade eden Saner, seçilecek olan genel başkanın aynı zamanda Başbakan olacağını da dile getirdi.

Seçilecek olan Başbakanın pandemi gölgesinde büyük bir sorumluluk üstleneceğini de anımsatan Saner, kurultayın şenlik içinde tamamlanması temennisinde bulundu.

Saner, "Oylarınızın UBP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Saner'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kurultaya gönderdiği mesaj okundu

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