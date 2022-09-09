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UBP'de Kurultay ne zaman? Tek adaylı mı olacak? İşte detaylar...

Ulusal Birlik Partisi'nde başkan adaylığı için münhal süresi doldu. 

09 Eylül 2022 Cuma 15:01
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UBP'de Kurultay ne zaman? Tek adaylı mı olacak? İşte detaylar...


ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi'nde başkan adaylığı için münhal süresi doldu. 
Parti Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu, kurultayın 11 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak başkanlık aday münhali için başvuruların da sona erdiğini açıkladı. 
Hasipoğlu Başbakan Ünal Üstel'in başvuruda bulunduğunu açıklarken, bir diğer adayın da parti üyesi Serkan Traş olduğunu kaydetti.
Hasipoğlu Traş'ın, tüzüğün genel başkanlığa aday olabilme hakkını veren madde uyarınca, adaylık başvurusu hakkına sahip olmadığını kaydetti. Hasipoğlu, kişinin sabıkasında da sıkıntı olduğunu belirterek, kurultaya tek aday gidileceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 09.09.2022 15:04
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