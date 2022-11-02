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UBP'de 'Lapta-Alsancak' kavgası

02 Kasım 2022 Çarşamba 19:59
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UBP'de 'Lapta-Alsancak' kavgası



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi'nde 18 bölgede belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından özellikle Lapta-Alsancak bölgesinde sinirler gerildi

Lapta Alsancak ta UBP'nin mevcut Lapta belediye başkanı Mustafa Aktuğ'u aday göstermemesi, Lapta eski belediye başkanı Fuat Namsoy'un da aday yapılmaması gerginlik yarattı.

Gündem Kıbrıs in elde ettiği bilgilere göre UBP'nin Ataser kararı Aktuğ'u oldukça öfkelendirdi.

Aktuğ bağımsız aday çıkacağını ve başkanlık yolunda yarışına gireceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
UBPLaptaAlsancak
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