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UBP'de oy verme işlemi tamamlandı

SON DAKİKA! UBP'de oy verme işlemi tamamlandı...

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:17
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UBP'de oy verme işlemi tamamlandı

UBP Genel Sekreterliği için UBP Girne milletvekili Özdemir Berova ile UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışıyor.

119 parti meclisi üyesinden 113 kişi oyunu kullandı...

Oy sayımı az sonra canlı yayında Gündem Kıbrıs'ta...

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