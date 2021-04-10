UBP Genel Sekreterliği için UBP Girne milletvekili Özdemir Berova ile UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışıyor.
119 parti meclisi üyesinden 113 kişi oyunu kullandı...
Oy sayımı az sonra canlı yayında Gündem Kıbrıs'ta...
SON DAKİKA! UBP'de oy verme işlemi tamamlandı...
UBP Genel Sekreterliği için UBP Girne milletvekili Özdemir Berova ile UBP Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışıyor.
119 parti meclisi üyesinden 113 kişi oyunu kullandı...
Oy sayımı az sonra canlı yayında Gündem Kıbrıs'ta...