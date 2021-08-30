UBP'de Sekreterlik devam ediyor

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün toplandı.
Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'ın sorularını yanıtladı.
Haipoğlu, partide Genel Sekreterliğinin kalkmayacağını söyledi.
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs'a açıklamalarda bulundu.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi bugün toplandı.
Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan'ın sorularını yanıtladı.
Haipoğlu, partide Genel Sekreterliğinin kalkmayacağını söyledi.