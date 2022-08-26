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UBP'de şok istifalar!

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile birçok UBP’li partilerinden istifa ettiğini açıkladı. Tülücü, “Belediyelerin birleştirilmesini sulandırdılar.” dedi.

26 Ağustos 2022 Cuma 10:38
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UBP'de şok istifalar!


Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile meclis üyeleri ve muhtarlar, Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) istifa ettiğini duyurdu.

“BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNİ SULANDIRDILAR”

Kameralar karşısında istifasını duyuran Habil Tülücü, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili ayak oyunları oynandığını ve oy uğruna tavizler verildiğini kaydetti.

“Belediyelerin birleştirilmesini sulandırdılar.” diyen Tülücü,  bin 300 nüfusluk Tatlısu Belediyesi’ne özerklik verildiğini söyledi. Tülücü, Tatlısu Belediyesi’nin kapatılmaması için DP’nin hükümeti bozma yönünde tavır koyduğunu da söyledi.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURACAĞIM”

Ulukışla ve Uludere köylerinin farklı belediyeye bağlanacak olmasından dolayı tepkili olduğunu ifade eden Tülücü, “Uludere’de 400 imza toplandı. Yetkililere sesleniyorum; “Paşaköy Belediyesi’nin devamından yana Anayasa’ya başvuracağım. Üzülerek istifamı veriyorum. Haklı olduğumu söylüyorum. Bölge halkı, muhtarlar herkes burada tepkili. Tepkimi koyuyorum.” dedi.    

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