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UBP'den Göçmenköy'de gövde gösterisi

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi örgütlerinde kongrelerini tamamlandı.

28 Eylül 2021 Salı 23:30
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UBP'den Göçmenköy'de gövde gösterisi
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçesi örgütlerinde kongrelerini tamamlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan “Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçesi olarak bu akşam Köy\Mahalle kongrelerini hayırlısı ile Göçmenköy örgüt kongremiz ile tamamladık.Bu zorlu süreçte Tüm üye ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ederim.Bu akşamki kongrede Tekrardan üyelerimizin oy birliği ile göreve getirilen Sn Özel Kadıoğlu’na, Kadın kolları başkanımız Sn Mahser Kınacı ve Gençlik Kolları başkanlığına getirilen Sn Ali Tanay ‘a görevlerinde başarılar dilerim “dedi.

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