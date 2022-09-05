UBP'den önemli açıklama!

Bir süreden beri “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II” adlı instagram ve/veya sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a yönelik, şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapılmaktadır. Adı verilen işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabından 5.9.2022 tarihi itibariyle aynı içerikli yayınlara devam edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilinmelidir ki, kamuoyunda anılan instagram ve/veya sosyal medya hesabının kullandığı ad itibariyle partimize ait değildir ve bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz. Bu tür yayınların Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin TATAR’a yönelik hakaret içerikli yayınların sanki Ulusal Birlik Partisi tarafından yapıldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi ve kamuoyunun ve halkın doğru aydınlatılması amacıyla işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabının ve konu yayınların Ulusal Birlik Partisine ait olmadığını bir kez daha vurgular, parti olarak adımızı bu şekilde kullanan her türlü sosyal medya hesaplarına karşı yasal takibe başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.