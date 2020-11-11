UBP'DEN SANER'E TAM DESTEK

"HUKUKÇULARLA GÖRÜŞTÜK"... UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner UBP Meclis Grubunun parti hukukçularıyla yaptığı toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Saner, kurultay için 45 günlük sürenin 7 Aralık 2020 tarihinde dolacağını söyleyerek, “7 Aralık 2020’den önce kurultayın nasıl olacağı ve nasıl yapılacağı ile ilgili parti hukukçularıyla görüştük. Hüseyin beyle birlikte 20 milletvekilimiz var. 18 milletvekilinin ve Cumhurbaşkanımız bana tam yetki vermiştir. Bana desteği tamdır” ifadelerini kullandı.

YASAL SÜREYE GÖRE TARİH 7 ARALIK ÖNCESİ... Partisinden tam destek aldığına dikkat çeken Saner, “Dün bir siyasi parti yetkilisinin siz önce kendi sorunlarınızı çözün demesini de esefle kınıyorum. UBP’nin kurultayının parti tüzüğüne göre 7 Aralık’tan önce gerçekleşmesi gerekiyor” hatırlatmasında bulundu.