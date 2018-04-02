UBP: Derinya’daki eylemde Türkiye aleyhine pankartlar açıldı

Ulusal Birlik Partisi geçen hafta Derinya kapısının açılması için iki toplumlu eylemde Türkiye aleyhine pankartlar açıldığını savundu ve bu tutumu eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada geçen hafta sonu Derinya kapısının açılması için düzenlenen eylemde Türkiye aleyhine yazılar içeren pankartlar açıldığı iddia edildi.

Bu konuda Hükümetin sessiz kaldığı ifade edilen açıklamada, “Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk Halkı, amacını aşan bu ve buna benzer eylemleri ve bunları Anavatan Türkiye karşıtı söylemlerle besleyenleri, bu etkinlikleri fırsat bilen Rum sempatizanı provokatörleri engellemeyenleri tarih önünde affetmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

UBP açıklamasında Meclis başkanının da eyleme katılması eleştirildi.