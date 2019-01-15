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UBP Dome Otel konusunda hükümete karşı protesto eylemi düzenleyecek

UBP’den Dome Otel eylemi

15 Ocak 2019 Salı 16:07
UBP Dome Otel konusunda hükümete karşı protesto eylemi düzenleyecek

 Ulusal Birlik Partisi(UBP), Vakıflar işletme sözleşmesi biten Dome Otel’in ihaleye çıkılmadan mevcut çalıştırıcıya kiralanması kararı alındığı gerekçesiyle yarın Otel önünde eylem yapacak.

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Dome Otel’in kiralanmasıyla ilgili olarak UBP’den yapılan açıklamada, “UBP, yasanın zorunlu kılmasına, Sayıştay ve Başsavcılık raporlarında ihaleye çıkılması gerektiği vurgulanmasına rağmen Dome Otel’i işletme sözleşmesi sona eren şirkete ihalesiz verme kararı alan hükümeti protesto için yarın bir eylem gerçekleştirecek” denildi.

Dome Otel önünde saat 15.30’da başlayacak eyleme, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
UBPDome OtelEylemHaberGündemKıbrıs
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