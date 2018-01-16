UBP döneminde üstü örtülen skandal!

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre, Aytaç Çaluda’nın UBP’den Milletvekili seçilmesiyle, Ulusal Birlik Partisi İrsen Küçük Hükümeti döneminde, Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdürü görevindeyken kendi imzasıyla, Yabancıların Çalışma İzni Yasası’na rağmen, bazı şahısların borçlarını sildiği, bazılarını da çalışma izni için gerekli olan ön izinden muaf tuttuğu yeniden gündeme geldi

Yüzlerce işçi, çalışan cezasını öderken ve yasal işlemlerini yerine getirirken, bazı kişilere kıyak geçerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen Aytaç Çaluda, 7 Ocak’ta yapılan seçimde Milletvekili seçilmesiyle Meclis’te yerini alacak

CTP’nin hükümette olduğu ve zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar döneminde tespit edilen usulsüzlük Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı’na iletilmesine rağmen Savcılığın bu konuda adı geçen şahıslara yönelik henüz bir işlemde bulunmadığı ortaya çıktı

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