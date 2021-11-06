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UBP-DP Hükümetinin kabinesi Mecliste okundu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi'nde okundu. Hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi saat 10.00'da Meclis'te okunacak.

06 Kasım 2021 Cumartesi 19:05
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UBP-DP Hükümetinin kabinesi Mecliste okundu
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Cumhuriyet Meclisi saat 18.15’te toplandı.  Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun, yeterli çoğunluğun bulunduğunu açıklamasının ardından, Anayasa’nın 109. Maddesi gereği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan, Bakanlar Kurulu listesi okundu.

Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Danışma Kurulu’nun görüşlerini de değerlendirerek aldığı, Hükümet Programı’nın 8 Kasım Pazartesi günü Meclis’te okunması kararını oylamaya sundu.  Oy birliğiyle hükümet programı’nın 8 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da okunması kararlaştırıldı.

UBP-DP hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) yer alıyor.

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