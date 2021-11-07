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UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı yarın Meclis’te okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı yarın (8 Kasım pazartesi) Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

07 Kasım 2021 Pazar 12:44
29 Okunma
UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı yarın Meclis’te okunacak
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı yarın (8 Kasım pazartesi) Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Dün toplanan Meclis’te, Cuma günü UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu listesi okunmuştu.

Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Danışma Kurulu’nun görüşlerini de değerlendirerek aldığı, Hükümet Programı’nın 8 Kasım Pazartesi günü Meclis’te okunması kararını oylamaya sunmuş, oy birliğiyle hükümet programı’nın yarın saat 10.00’da okunması kararlaştırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiFaiz SucuoğluUBPDP Koalisyon Hükümeti
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