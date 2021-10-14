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“UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Bitti, Partizanca İcraatları Hala Devam Ediyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin istifasını sunmasına rağmen bugün Kalkınma Bankası’na Müdür ve I. Sınıf Memur istihdamı için sınav duyurusu yapılmasını eleştirdi.

14 Ekim 2021 Perşembe 15:38
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“UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti Bitti, Partizanca İcraatları Hala Devam Ediyor”
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Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, halk ekonomik kriz altında ezilirken, UBP-YDP ve DP’nin tek gailesinin koltuklar olduğunu ileri sürdü.   

KTAMS olarak her türlü partizanlığın, adaletsizliğin karşısında olacaklarını ve kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı tüm güçleriyle mücadele edeceklerini vurgulayan Bengihan, açıklamasında şu iddialarda bulundu:

“Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu yakın bir geçmişte Kalkınma Bankası’ndan kendinden önce verilen kredilerin yüzde 53’ünün geri ödenmediği yönünde geçmiş yöneticileri halka şikayet ederken, şimdi kendisi hükümetin istifasını sunmasının üzerinden 24 saat geçmeden yandaş istihdamı için düğmeye basmıştır. Ayrıca yandaşlara yüklü miktarda kredi verilmesi girişimleri de bilgimize gelmiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Güven Bengihan
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