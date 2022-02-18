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UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu!

Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP-DP-YDP hükümeti üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

18 Şubat 2022 Cuma 18:47
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UBP-DP-YDP hükümeti kuruldu!
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Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevlendirilen Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin kurulması için mutabakata varıldığını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu bakanlık dağılımının 8-1-1 şeklinde olacağını ifade etti.

Sucuoğlu kabineyi Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak ve hükümetin kurulması için yasal süreç başlayacak.

Sucuoğlu, şu sıralarda Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile sosyal içerikli bir toplantı yaptığını da ekledi.

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu yarın saat 12.00’da UBP MYK’yı ardından ise saat 13.30’da UBP Parti Meclisi’ni toplayarak bilgi verecek.

Bu durumda Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi muhalefette olacak.

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