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"UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak" dedi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 12:03
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"UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Özersay, “Siyasi partiler demokratik teamüllere aykırı şekilde sırf hükümette olmak için temsil ettikleri iradeyi bir kenara koyarlarsa ve bir duruş sergilemezlerse, orta ve uzun vadede bunun bedeli ağır olur. Temsil etmek için aldığınız iradeyi sırf hükümet olmak, sırf bakan olabilmek için teslim ederseniz bileceksiniz ki bir sonraki eşikte sıra size gelecektir” dedi.

“Geçmişte bu konularda  duruş sergilediğimizde milletvekillerimizin istifa ettirilmesini yaşadık ve bir bedel ödedik ama bize emanet edilen iradeye ihanet etmedik” ifadelerini kullanan Özersay, şöyle devam etti:

“Evet demokrasilerde çareler tükenmez ama bu cümle demokratik teamüller içerisinde kaldığınız sürece doğrudur… Aksi, eğreti ve temsiliyet problemi olan hükümetler doğurur, çok gitmez, olan halka ve ülke demokrasisine olur.

Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKKTCHükümet
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