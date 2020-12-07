UBP - DP- YDP hükümeti kuruluyor

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre UBP - DP - YDP, 'üçlü koalisyon' hükümeti kurmak için anlaştı.

Duyumlara göre Üç siyasi parti Genel Başkan ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, kabine dağılımı da kararlaştırıldı.

Buna göre, UBP, Başbakanlık ve 7 Bakanlık alıyor...

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Demokrat Parti’ye kalıyor...

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Yeniden Doğuş Partisi’ne geçiyor...

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in yarın Cumhurbaşkanı Tatar tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.

3 siyasi partinin Meclisteki sandalye sayısı 25...

Güven oylamasının görüşüleceği Meclis Genel Kurulu’nun açılması için nisabın sağlanması konusunda da görüş birliği olduğu öğrenildi.

Güven oylaması için mecliste o anki nisabın bir fazlası yetiyor.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI