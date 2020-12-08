UBP- DP-YDP Hükümeti Protokolü imzalandı

Ulusal Birlik Partisi –Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalandı.
Protokole, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu. Ptorokolün imzalanmasının ardından Saner, Ataoğlu ve Arıklı basına açıklamaarda bulundu.
Saner yaptığı açıklamada ” KKTC halkına en iyi şekilde hizmet götürme noktasında kesiştik” dedi.
Ataoğlu”Esas mesele, ellerimizi taşın altından çıkarmamak”
Arıklı “Bütün alternatifler denenmesi sonunda 3’lü koalisyonla hükümet boşluğu kapanacak” dedi.
ERSAN SANER, HÜKÜMETİN PARTİLERE İLİŞKİN DAĞILIMINI ŞU ŞEKİLDE AÇIKLADI:
- Başbakanlık - UBP
- Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı - YDP
- Dışişleri Bakanlığı - UBP
- İçişleri Bakanlığı - UBP
- Maliye Bakanlığı - UBP
- Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP
- Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP
- Sağlık Bakanlığı - UBP
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP
- Ulaştırma Bakanlığı - UBP
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı - UBP