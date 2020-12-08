UBP- DP-YDP Hükümeti Protokolü imzalandı

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, DP ve YDP ile hükümet kurma mutabakatına varıldığını açıkladı, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.