UBP-DP-YDP Hükümeti’nde DP krizi

ÖZEL HABER

23 Ocak Erken Genel Seçimlerinden sonra hükümet arayışları devam ediyor.

Bu bağlamda UBP hükümet kurabilmek için mecliste temsil edilen siyasi partiler ile görüşmüş ve ortaya UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon Hükümeti seçeneği ortaya çıkmıştı.

Bugün kurulması beklenen 3’lü hükümette DP krizi yaşanıyor.

23 Ocak Seçimlerinden 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti, yeni kurulacak hükümette Turizm ve Çevre Bakanlığının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığını da talep etmesi krize neden oldu.

UBP’ye yakın çevrelerden aldığımız bilgiye göre DP’nin iki bakanlık istemesine sıcak bakmayan UBP yeniden HP’li bir 3’lü hükümete veya CTP’li bir hükümet arayışlarına yeniden yönlendi.

İlerleyen saatlerde UBP ve HP heyetleri bir kez daha görüşebilir.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu 26 sayısı ile hükümet kurmak istemiyor.

Eğer HP ve CTP’den bir olumlu bir yanıt alamazsa hafta sonu hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade edecek.