Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

UBP, DP’yi ziyaret etti

11 Şubat 2020 Salı 12:15
UBP, DP’yi ziyaret etti
banner48

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı, siyasi partilerin Lefkoşa ilçe başkanlığına başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini Demokrat Parti’ye gerçekleştirdi. UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ziyarette, iki partinin Kıbrıs konusunda aynı çizgide olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son zamanlarda kamuoyuna verdiği mesajların üzücü olduğu görüşünü ifade eden Gardiyanoğlu, seçim sürecinde sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Gardiyanoğlu, “sağduyulu olmalıyız. Çünkü bizim yola çıktığımız bir anavatanımız vardır. Her zaman et ve tırnak gibi olduğumuz, gururla ifade ettiğimiz anavatanımız vardır. Türkiye ile ilişkileri sarsacak bir hamlade bulunmayacağız. Bulunanların da karşısında olacağız” dedi.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker de, işbirliği ve güçbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. Çeliker, “DP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığı için herhangi bir adayı şu anda işaret etmek istemiyorum. Partimiz bu süreçte bir aday çıkarma veya bir partiyi destekleme veya oylarını serbest bırakma süreçlerini tartışılıyor. Konuşuluyor. Yakın bir gelecekte açıklanacak” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün eşit ortak bir çözüm sürecinde varolması, olana kadar da kendi kendini daha iyi günlere taşıyacak oluşumları gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Çeliker, Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine de işaret etti.
Çeliker, “Birbirimizi kırma lüksümüz yok. İyi niyet ve samimiyet önemli, karşılıklı birbirimizi kırmak kimseye birşey sağlamaz. Sadece Kıbrıslı Türklerin düşmanı olan kesimlerin ekmeğine bal sürer” şeklinde konuştu.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
UBPDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi
İtalyan Savaş Gemisi Larnaka Limanı’na demirledi
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim