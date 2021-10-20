UBP Gazimağusa İlçesi Gençlik Kolları'ndan açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Derviş Bayraktar ve yönetimi Genel Başkan Ersan Saner’i hedef alan, özel hayatın ihlal ve ifşasını esefle kınadıklarını açıkladı.

UBP Gazimağusa Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan hareket şahıstan çok toplumun temelini oluşturan çekirdek aileye ve Ulusal Birlik Partisi'ne yapılmıştır. Gazimağusa İlçesi Gençlik Kolları olarak bu olayın kurultay ile bağdaşlaşmaması gerektiğini savunuyor ve 22. Ulusal Birlik Partisi Olağan Kurultayında partimizin geleceği için ve tek başına iktidara taşıyacak bir şekilde biz gençlere düşen görevi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyor saygılarımızı sunuyoruz.”