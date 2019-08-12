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UBP Gazimağusa’da Bayramlaştı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar partililer ile bayramlaşma tebrik kabulünü bugün Gazimağusa İlçesi’nde devam etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:21
UBP Gazimağusa’da Bayramlaştı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de partililer ile bayramlaşan Tatar, bugün de Gazimağusa’da partililer buluştu. Başbakan Ersin Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Başbakan Tatar, “Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı buradan kutlamak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi her yıl, her bayram da olduğu gibi geleneksel olarak bayramlarını partililer ve halkla birlikte bayramlaşıyor. Bayramlar önemli günlerdir; atalarımızın da söylediği gibi kırgınlıkların, küskünlüklerin son bulduğu günler olmalıdır çünkü günün sonunda bu kırgınlıkların ve küskünlüklerin kimseye bir faydası yoktur. Partimizde de söylediğimiz gibi birlik, beraberlik, dostluk ve dayanışma duyguları içerisinde hem kendi başarımız hem de ülkenin başarısı için gece gündüz çalışmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

(MHA)

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