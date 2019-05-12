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UBP Gençlik Kampı Küçük Erenköy’de gerçekleştirildi

12 Mayıs 2019 Pazar 16:32
UBP Gençlik Kampı Küçük Erenköy’de gerçekleştirildi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kampı hafta sonunda Küçük Erenköy’de gerçekleştirildi. Genel Başkan Ersin Tatar, kampta gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Gençlerimiz için üzerimize ne düşerse yapmak kararlılığındayız” dedi.

Genel Sekreter Hasan Taçoy ise, “Gençleri dinlemek, onlara imkan yaratmak şart. Ben geleceğimizin emin ellerde olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.
Partiden verilen bilgiye göre, 70 gencin katıldığı kampta gençlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve ülke sorunlarına duyarlılıklarının artırılması üzerinde duruldu.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy kamp süresince gençlerle vakit geçirirken, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar kampı da ziyaret etti.

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TATAR: “GENÇLERİN UBP’YE CİDDİ BİR YÖNELİŞİ VAR”
Tatar, gençlerin UBP’ye ciddi bir yönelişi olduğunu, her yerde bunu gözlemlediklerini belirtti.
“Geleceğimizi güvence altına almak istiyorsak, milli ve manevi değerlerimize bağlı, halkını, ülkesini seven, çalışkan, sorgulayan, araştıran atılımcı gençliğe sahip olmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor. Buna ayak uyduracak, ülkemizin çağdaş adımları en etkin bir şekilde atmasını sağlayacak olan gençlerimizdir. Biz, UBP olarak gençlerimiz için üzerimize ne düşerse yapmak kararlılığındayız.”

TAÇOY: “KAMP, PARTİNİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN PLANLADIĞI SİYASET AKADEMİSİ’NİN İLK ADIMI”
UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, gençlerin kampa ilgilerinden, konulara yaklaşımlarından ve yaptıkları siyasi tartışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Taçoy, UBP olarak gençlerin kaynaşmasını, takım çalışmasında yer almasını, iletişim becerilerini geliştirmesini ve ülke konularını tartışmasını istediklerini söyledi. 

Taçoy, kampın, partinin önümüzdeki dönem için planladığı Siyaset Akademisi’nin ilk adımını da oluşturduğunu kaydetti.  Hasan Taçoy, geleceği dört duvar arasında değil çeşitli koşularda interaktif olunarak planlanabileceğini, bu tür aktivitelerin çeşitlendirileceğini söyledi. 

Taçoy, “Gençleri dinlemek, onlara imkan yaratmak şart. Ben geleceğimizin emin ellerde olduğunu görüyorum. Dünyayı doğru algılayan, memleketine, milletine bağlı bir UBP gençliği, bir KKTC gençliği var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UBPUBP Gençlik KampıKüçük ErenköyHasan TaçoyErsin TatarHaberGündemKıbrıs
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genç faşistler 2019-05-12 17:32:01

genç faşistler eğitimde!! çizme yalamayı öğreniyorlar!! yalayın gençler türkiyenin çizmesini!!!

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