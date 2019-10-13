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UBP Gençlik Kolları Akıncı’yı protesto etti

Ulusal Birlik Partisi’nin 6 ilçe Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Türkiye’nin terör belasından kurtulmak için Suriye’de yürüttüğü “Barış Pınarı” askeri harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamadan dolayı kınadı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:23
UBP Gençlik Kolları Akıncı’yı protesto etti

UBP, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Gençlik Kolları’nın yayınladığı ortak basın bildirisinde şöyle denildi: “ Kıbrıs Türk Halkı, Rum-Yunan ikilisinin katliamlarından, adayı Yunan yapma hayallerinden kendi mücadelesinin yanı sıra Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 günü başlattığı Barış Harekatı ile kurtulmuştur. Sayın Akıncı hala ideolojik saplantıları dolayısı ile kabullenmekte zorlansa da, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te, garantörlük hakkına dayanarak yaptığı müdahale sonucu Kıbrıs’a barış gelmiştir. Kıbrıs Türkü, 1974’teki Barış Harekatı ve Mehmetçiğin burada halen devam eden varlığı sayesinde, üzerinde güven içinde yaşadığı, devlet kurduğu bir coğrafyaya kavuşmuştur.

Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekatı sonucu Türk kanı akıtılmasının durduğunu inkar etmek, harekatın ismini reddetmek, başka şeyler söylemek, tarihi gerçekleri inkar etmektir. Sayın Akıncı, belki kendisi farkında değil ama, böyle yapmakla Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarına değil tam tersine Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını ve güvenliğini elinden almaya çalışanlara hizmet etmektedir.

Herkesin malumudur ki, Kıbrıs’ta oynanmak istenen oyun ile Türkiye’nin Güney Doğusunun terör örgütlerince ele geçirilmeye çalışılması hep aynı kirli, Türkiye ve KKTC düşmanı zihniyetin ürünüdür. Hal böyleyken, Türkiye, Suriye’de başına musallat edilmeye çalışılan terörü Barış Pınarı askeri harekatı ile yok edip bölgeye barış ve istikrar getirmeye çalışırken Sayın Akıncı’nın harekatın terör örgütlerine yönelik olduğunu göz ardı ederek Türkiye’yi suçlayıcı, eleştirici bir açıklama yapması doğu değildir.

Sayın Akıncı’yı protesto ediyor, kınıyoruz. Sayın Akıncı’nın açıklaması kesinlikle halkımızın çok büyük bölümünün görüş ve duygularıyla örtüşmemektedir. Sayın, Akıncı’nın yapması gereken bu zor dönemde Kıbrıs Türkü adına Anavatan Türkiye’nin yanında yer almaktır; Türkiye’nin politikalarını eleştirmek, akıl vermeye çalışmak, Mehmetçiğin mücadelesini çarpıtma anlamına gelecek ifadeler kullanmak, Kıbrıs Barış Harekatı’na saldırmak değildir. Kıbrıs Türk Halkı ve onun özü, sözü olan Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Suriye’de canı pahasına barış için uğraş veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Mehmetçiğin tüm benliği ile yanındadır, kalbi Mehmetçikle atmaktadır. Biz Atatürkçüyüz. Biz , Büyük Önder’in“ yurtta sulh, cihanda sulh” “ veciz sözlerine sıkı sıkı bağlıyız. Kimsenin toprağında, güvenliğinde, özgürlüğünde gözümüz yoktur ancak kimsenin de egemenliğimizi, güvenliğimizi, devletimizi, elimizden almasına izin vermeyiz.

Teröre de, ambargolara da içimizdeki beşinci kol faaliyetlerine de pabuç bırakmamakta, Türkiye ve KKTC’yi yaşatmakta kararlıyız. Allah bir insanlık suçu olan terörü yok etme uğraşlarında Türkiye’mizin, ordumuzun yardımcısı olsun.”

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Anahtar Kelimeler:
UBP Gençlik KollarıAkıncı
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1974 Ü UNUTMAYIN 2019-10-13 11:36:24

YANIMIZDA OLAN TÜM KKTC Lİ SOYDAŞLARIMA MİNNETTARIM TÜRKİYE TÜRKÜ OLARAK.

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Kibrisli 2019-10-13 11:49:10

Cumhurbaskanimiz yanlis bi sey demedi savas iyi bi sey degildir, koltukda oturanlara bi sey olmaz olan analara ve ates dusdugu yeri yakar , onlar sadece bassagligi dilerler olur biter

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TÜRKİYE TÜRKÜ 2019-10-13 12:02:20 @Kibrisli

AKINCI TÜRKİYE TÜRKLERİ İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR. RUM KIRMASI OLDUĞUN BELLİ KIBRISLI RUMUZLU RUM DÖLÜ

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cem 2019-10-13 11:58:32 @Kibrisli

şimdi niye diyor amerika pyd insanları kıtır kıtır keserken çıkıp demiş mi savaşı durdurun diye he?

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VATAN SANA CANIM FEDA 2019-10-13 12:18:04

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN A ÇAĞRIM VAR. MUSTAFA AKINCI DENEN KİŞİ TÜRKİYE YE ADIMINI ATTIĞI ANDA TUTUKLANSIN. TERÖR ÖRGÜTÜ PKK NIN PROPAGANDASINI YAPMAKTAN. TÜRKİYE TÜRKÜ OLARAK ÇAĞRIM BU.

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Kıbrıs türkü 2019-10-13 12:23:58

Helal kardaş helal geçmişini unutan bizden değildir sözünün karşılığı Cumhurbaşkanın açıklaması olmuş ALLAH MEHMETCİMİZİ VATANIMIZI FİTNELERDEN HAYİNLERDEN KORUSUN

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Vatandaş55 2019-10-13 13:59:06

UBP gençlik kollari tarafindan yapilan bu açıklamaya canı gönülden destek veriyorum ve akincinin düşüncelerini ve açiklamalarini kınıyorum kendisinin bu mehmetcik ve garantör türkiyenin sayesinde kurulan bu KKTC devletinin başında olmasındanda utanç duyuyorum.KKTC devletini beninsemeyen sevmeyen özgürlügünün elinden alınması için caba harcayan ve cumhurbaşkanlığı kariyerine layik olmayan sayin akinci, devletini sevmeyen adete ruma yamalanmak için uğraş vererek kktc devletinin itibarını da ayaklar altına almıştır.Biran evvel bu görevi teslim etmesi gerektiğini düsünüyorum.

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