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UBP Gençlik Kolları: KKTC sonsuza dek yaşatılacak

14 Kasım 2019 Perşembe 23:40
UBP Gençlik Kolları: KKTC sonsuza dek yaşatılacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Kolları, “Devletten, egemenlik, güvenlik ve özgürlükten asla vazgeçilmeyeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatılacağını” vurguladı.

UBP Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke Gençlik Kolları adına yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 36. yıl dönümü onur ve gururla kutlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulusal Birlik Partisi gençlik kolları olarak bugünlere nasıl geldiğimizin, Devletimizin nasıl kurulduğunun, bizim için taşıdığı anlam ve önemin bilincindeyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sağcısı, solcusuyla, adayı Yunan yapma hayalinden hiç vazgeçmeyen Rum-Yunan ikilisine en güzel yanıttır; Kıbrıs Türk Halkı için güvenliktir, özgürlüktür, egemenliktir, Kıbrıs adası üzerinde kendi kimliğimiz ve değerlerimizle, başımız dik yaşamaktır.

Ulusal Birlik Partili gençler olarak halkımıza, devletimize kimlerin niçin saldırdıklarının da farkındayız.

Ancak bilinsin ki, Devlet’ten, egemenlik , güvenlik ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşatacağız.”

Kıbrıs konusunda da değinilen mesajda şunlar ifade edildi:

“Kıbrıs konusundaki federal çözüm çabaları artık bitmiştir, çökmüştür. Kimsenin daha önceki süreçlerin bir benzerini Kıbrıs Türk Halkı’na yaşatma, bizleri oyalama, Rum oyunlarına alet olma hakkı yoktur.

Varoluş ve özgürlük mücadelemiz ile Devlet kurma sürecimizin tüm emek verenlerini başta merhum Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş olmak üzere rahmetle anar, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunarız.

UBP gençliği olarak büyüklerimizden emanet aldığımız özgürlük ve egemenlik bayraklarını daha ileriye taşımaya, Devletimizi yüceltmeye ve dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamaya azim ve kararlıyız.”

Ortak açıklamaya, UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Özdemir Özerem, Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Tebelleşol, Girne Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, İskele Gençlik Kolları Başkanı Huriye Kaşer, Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar, Lefke Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu imza koydu.

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